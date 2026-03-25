Commercial Metals Aktie

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WKN: 855786 / ISIN: US2017231034

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25.03.2026 07:01:06

Ausblick: Commercial Metals präsentiert Quartalsergebnisse

Commercial Metals präsentiert am 26.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,30 USD. Dies würde einem Zuwachs von 490,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Commercial Metals 0,220 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 19,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,09 Milliarden USD gegenüber 1,75 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,06 USD, gegenüber 0,740 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 9,12 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,80 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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