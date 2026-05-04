Ausblick: Commercial Vehicle Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Commercial Vehicle Group gibt am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,137 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Commercial Vehicle Group noch ein Verlust pro Aktie von -0,120 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 5,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 160,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 169,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,187 USD, gegenüber -0,680 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 667,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 649,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at