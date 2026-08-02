Ausblick: Commercial Vehicle Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Commercial Vehicle Group wird am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,047 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 171,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 172,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,115 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,680 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 681,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 649,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at