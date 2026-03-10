Ausblick: Commercial Vehicle Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Commercial Vehicle Group öffnet am 11.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,150 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 9,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 163,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 147,1 Millionen USD aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,450 USD, gegenüber -0,830 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 641,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 723,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at