Ausblick: Commerzbank gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Commerzbank wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,127 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,336 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Commerzbank 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,50 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 16,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Commerzbank 3,01 Milliarden USD umsetzen können.

Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,773 USD, gegenüber 0,962 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 9,37 Milliarden USD im Vergleich zu 9,62 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at