Ausblick: Commerzbank gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Commerzbank wird am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,746 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 2,19 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,730 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 47,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,25 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,15 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,03 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,06 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 13,18 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 24,67 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at