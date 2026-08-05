Ausblick: Commerzbank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Commerzbank wird am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,832 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,220 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Commerzbank in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 46,48 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 3,72 Milliarden USD im Vergleich zu 6,96 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,53 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,32 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 15,20 Milliarden USD, gegenüber 27,84 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at