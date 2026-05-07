Commerzbank Aktie
WKN DE: CB0L03 / ISIN: US2025976059
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07.05.2026 07:01:06
Ausblick: Commerzbank öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Commerzbank stellt am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,888 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Commerzbank ein EPS von 0,770 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 40,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,83 Milliarden USD gegenüber 6,47 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,55 USD je Aktie, gegenüber 2,32 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 15,47 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 27,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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