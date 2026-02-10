Ausblick: Commerzbank stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Commerzbank äußert sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,644 USD. Dies würde einer Verringerung von 3,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Commerzbank 0,670 USD je Aktie vermeldete.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 47,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,91 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,61 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,87 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,25 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 14,05 Milliarden USD, gegenüber 28,19 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at