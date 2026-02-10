Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Prognosen
|
10.02.2026 23:25:00
Ausblick: Commerzbank stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Commerzbank wird am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 31.12.2025 - vorstellen.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,551 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,630 EUR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten eine Verringerung von 52,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,09 Milliarden EUR gegenüber 6,48 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,48 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,08 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 12,05 Milliarden EUR aus, im Gegensatz zu 26,06 Milliarden EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Commerzbank
|
12.02.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
12.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
12.02.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
12.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
12.02.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
12.02.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.02.26
|Commerzbank-Aktie nach starkem Ausblick tiefer: Bank erhöht Prognosen für Gewinn und Zinsen (finanzen.at)
|
11.02.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Commerzbank auf 'Halten' und fairen Wert auf 34 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Commerzbank
|11.02.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|11.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|11.02.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|11.02.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|11.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|11.02.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|11.02.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|11.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|11.02.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|11.02.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|34,22
|-0,44%