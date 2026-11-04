Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Quartalsprognose
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Commerzbank stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Commerzbank lädt am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,779 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,520 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 45,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,01 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,30 Milliarden EUR aus.
Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,13 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,06 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 13,32 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 24,67 Milliarden EUR in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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Nachrichten zu Commerzbank
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13:45
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Commerzbank auf 'Sector Perform' - Ziel 41 Euro (dpa-AFX)
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12:27
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
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12:27
|XETRA-Handel: DAX-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
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11:17
|ROUNDUP 2: Commerzbank mit Rekordgewinn in die Arme der Italiener - Kursminus (dpa-AFX)
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|DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerzbank von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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09:28
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07:02
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Analysen zu Commerzbank
|10:17
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:17
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|10:17
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|38,96
|-2,40%