Ausblick: Commscope gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Commscope veröffentlicht am 26.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,445 USD gegenüber -0,050 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 30,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,52 Milliarden USD gegenüber 1,17 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,65 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -1,780 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 5,39 Milliarden USD, gegenüber 4,21 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
