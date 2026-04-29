Commscope Aktie
WKN DE: A1W5SD / ISIN: US20337X1090
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Commscope gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Commscope wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten schätzen, dass Commscope für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,217 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,55 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Commscope in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 58,47 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 461,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,966 USD, während im vorherigen Jahr noch 9,63 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,08 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,93 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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