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WKN DE: A1W5SD / ISIN: US20337X1090

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Commscope legt Quartalsergebnis vor

Commscope wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,150 USD aus. Im letzten Jahr hatte Commscope einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 78,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 350,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,63 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,850 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 9,63 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,43 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,93 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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