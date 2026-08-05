Commscope Aktie
WKN DE: A1W5SD / ISIN: US20337X1090
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Commscope stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Commscope lädt am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,253 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 321,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,060 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 68,02 Prozent auf 443,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Commscope noch 1,39 Milliarden USD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,15 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 9,63 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 1,92 Milliarden USD, gegenüber 1,93 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commscope Holding Co Inc
|
05.08.26
|Ausblick: Commscope stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Commscope mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Commscope gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Commscope zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Commscope gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Commscope stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Commscope Holding Co Inc
Aktien in diesem Artikel
|Commscope Holding Co Inc
|9,42
|-8,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.