Community Bank System Aktie
WKN: 896709 / ISIN: US2036071064
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Community Bank System gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Community Bank System wird am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten schätzen, dass Community Bank System für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Community Bank System nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 227,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 11,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 255,9 Millionen USD umgesetzt worden.
6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,60 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,97 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 895,4 Millionen USD, gegenüber 1,01 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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