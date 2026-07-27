Ausblick: Community Bank System legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Community Bank System gibt am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,18 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 21,65 Prozent erhöht. Damals waren 0,970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 221,8 Millionen USD – ein Minus von 10,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Community Bank System 247,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,77 USD, gegenüber 3,97 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 895,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at