Community Bank System Aktie
WKN: 896709 / ISIN: US2036071064
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Community Bank System öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Community Bank System wird am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,09 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 17,20 Prozent erhöht. Damals waren 0,930 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Community Bank System 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 216,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 11,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Community Bank System 243,4 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,71 USD im Vergleich zu 3,97 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 895,6 Millionen USD, gegenüber 1,01 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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