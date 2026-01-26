Community Bank System Aktie

Community Bank System für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896709 / ISIN: US2036071064

26.01.2026 07:01:06

Ausblick: Community Bank System stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Community Bank System veröffentlicht am 27.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,940 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 212,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 13,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 246,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,09 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,44 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 816,7 Millionen USD, gegenüber 943,9 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

