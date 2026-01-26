Community Bank System Aktie
WKN: 896709 / ISIN: US2036071064
|
26.01.2026 07:01:06
Ausblick: Community Bank System stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Community Bank System veröffentlicht am 27.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,940 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 212,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 13,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 246,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,09 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,44 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 816,7 Millionen USD, gegenüber 943,9 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Community Bank System IncShs
|
07:01
|Ausblick: Community Bank System stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Ausblick: Community Bank System öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.10.25
|Erste Schätzungen: Community Bank System gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Community Bank System IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Community Bank System IncShs
|61,99
|-3,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.