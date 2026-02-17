Community Health Systems Aktie
WKN: 939156 / ISIN: US2036681086
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Community Health Systems legt Quartalsergebnis vor
Community Health Systems wird am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,051 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 90,38 Prozent erhöht. Damals waren -0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 3,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,14 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,27 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,861 USD aus, während im Fiskalvorjahr -3,900 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 12,49 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 12,63 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
