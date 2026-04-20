Community Health Systems Aktie

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WKN: 939156 / ISIN: US2036681086

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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: Community Health Systems öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Community Health Systems wird am 21.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,105 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Community Health Systems in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,52 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,95 Milliarden USD im Vergleich zu 3,16 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,411 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,77 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,80 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 12,49 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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