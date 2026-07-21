Community Health Systems Aktie
WKN: 939156 / ISIN: US2036681086
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21.07.2026 07:01:06
Ausblick: Community Health Systems präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Community Health Systems wird am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,104 USD gegenüber 2,09 USD im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 7,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,89 Milliarden USD gegenüber 3,13 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,575 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,77 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 11,60 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 12,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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