Ausblick: Community Health Systems vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Community Health Systems wird am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,294 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,960 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Minus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,80 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,09 Milliarden USD umgesetzt.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,127 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,77 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 11,45 Milliarden USD, gegenüber 12,49 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at