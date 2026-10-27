Community Health Systems Aktie
WKN: 939156 / ISIN: US2036681086
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Community Health Systems vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Community Health Systems wird am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,294 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,960 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Minus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,80 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,09 Milliarden USD umgesetzt.
6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,127 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,77 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 11,45 Milliarden USD, gegenüber 12,49 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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