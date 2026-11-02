Ausblick: Community Healthcare Trust stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Community Healthcare Trust wird am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass Community Healthcare Trust im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,030 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 31,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 31,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,360 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,080 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 125,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 121,2 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net