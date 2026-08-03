Ausblick: Community Healthcare Trust veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Community Healthcare Trust lädt am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,500 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 31,8 Millionen USD – ein Plus von 9,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Community Healthcare Trust 29,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 0,460 USD, gegenüber 0,080 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 127,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 121,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at