Community Healthcare Trust Aktie
WKN DE: A142P1 / ISIN: US20369C1062
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Community Healthcare Trust veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Community Healthcare Trust lädt am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,500 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 31,8 Millionen USD – ein Plus von 9,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Community Healthcare Trust 29,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 0,460 USD, gegenüber 0,080 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 127,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 121,2 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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