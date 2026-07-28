Ausblick: CommVault Systems präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CommVault Systems wird am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,16 USD gegenüber 0,520 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 310,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 10,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte CommVault Systems einen Umsatz von 282,0 Millionen USD eingefahren.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,23 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,58 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 1,30 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at