Ausblick: CommVault Systems stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CommVault Systems wird am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,982 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 309,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,240 USD erwirtschaftet wurden.

13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,88 Prozent auf 299,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 262,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,91 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,68 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,16 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 995,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at