Ausblick: Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) lädt am 06.05.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,223 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,137 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,51 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 875,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 703,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,898 USD, gegenüber 0,721 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 3,91 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,90 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at