Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP Aktie

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WKN: 621975 / ISIN: US20441A1025

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15.03.2026 07:01:06

Ausblick: Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) wird am 16.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,446 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) 0,340 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,09 Milliarden USD gegenüber 1,34 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 18,58 Prozent.

Die Prognosen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,99 USD, gegenüber 2,45 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 4,32 Milliarden USD im Vergleich zu 6,70 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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