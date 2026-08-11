Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP Aktie
WKN: 621975 / ISIN: US20441A1025
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) wird am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,090 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) noch 0,020 USD je Aktie eingenommen.
4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,24 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 21,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,380 USD je Aktie, gegenüber 0,090 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 5,02 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 6,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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