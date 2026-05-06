Ausblick: Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) wird am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,410 USD gegenüber 0,070 USD im Vorjahresquartal.

Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,28 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 10,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,06 USD, gegenüber 0,440 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 5,04 Milliarden USD im Vergleich zu 6,82 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at