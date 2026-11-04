Ausblick: Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,064 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) ein EPS von 0,110 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,19 Milliarden USD gegenüber 1,73 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 31,00 Prozent.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,315 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,440 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,91 Milliarden USD, gegenüber 6,82 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net