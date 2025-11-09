ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP Aktie

Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 621975 / ISIN: US20441A1025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) stellt am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,296 USD. Dies würde einer Verringerung von 81,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) 1,61 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 56,31 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,52 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,60 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,95 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,70 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons. ADRs)mehr Nachrichten

Analysen zu Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons. ADRs)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons. ADRs) 21,80 0,93% Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Shutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen