Ausblick: Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) stellt am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,296 USD. Dies würde einer Verringerung von 81,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) 1,61 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 56,31 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,52 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,60 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,95 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,70 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at