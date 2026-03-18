Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Aktie
WKN: 899018 / ISIN: BRCMIGACNPR3
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18.03.2026 07:01:06
Ausblick: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG wird sich am 19.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,301 BRL. Das entspräche einer Verringerung von 14,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,350 BRL erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,54 Milliarden BRL – ein Minus von 14,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG 11,18 Milliarden BRL erwirtschaften konnte.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,39 BRL je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,49 BRL je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 38,67 Milliarden BRL, gegenüber 39,82 Milliarden BRL im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
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