Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Aktie
WKN: 895236 / ISIN: US2044096012
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) stellt am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,047 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) ein EPS von 0,070 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,81 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) 1,90 Milliarden USD umsetzen können.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,233 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,310 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,11 Milliarden USD, gegenüber 7,65 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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