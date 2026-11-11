Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Aktie

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WKN: 895236 / ISIN: US2044096012

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) veröffentlicht am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,053 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 10,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,74 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,233 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,310 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,35 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 7,65 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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