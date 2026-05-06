Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Aktie

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WKN: 895236 / ISIN: US2044096012

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06.05.2026 07:01:06

Ausblick: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) äußert sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,050 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,27 Prozent auf 1,87 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) noch 1,68 Milliarden USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,247 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,310 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,06 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 7,65 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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