Ausblick: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) wird am 19.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,054 USD aus. Im letzten Jahr hatte Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 1,83 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,91 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,24 Prozent verringert.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,263 USD im Vergleich zu 0,460 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 7,25 Milliarden USD, gegenüber 7,39 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at