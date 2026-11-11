Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Aktie
WKN: 899018 / ISIN: BRCMIGACNPR3
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG lädt am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,326 BRL je Aktie gegenüber 0,280 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,43 Milliarden BRL – ein Minus von 11,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG 10,62 Milliarden BRL erwirtschaften konnte.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,24 BRL je Aktie, gegenüber 1,71 BRL je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 38,54 Milliarden BRL. Im Vorjahr waren 42,75 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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