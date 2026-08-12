Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Aktie

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WKN: 899018 / ISIN: BRCMIGACNPR3

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG wird am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,285 BRL. Dies würde einer Verringerung von 32,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG 0,420 BRL je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 9,37 Milliarden BRL verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 13,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG 10,79 Milliarden BRL umsetzen können.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,17 BRL je Aktie, gegenüber 1,71 BRL je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 36,23 Milliarden BRL fest. Im Vorjahr waren noch 42,75 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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