Ausblick: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG lädt am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,294 BRL. Das entspräche einer Verringerung von 18,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,360 BRL erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 3,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 9,48 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum waren noch 9,84 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,27 BRL je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,71 BRL je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 36,61 Milliarden BRL, gegenüber 42,75 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at