Companhia Paranaense de Energia - COPEL Aktie

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WKN DE: A400EY / ISIN: US20441B7047

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,139 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,090 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 24,55 Prozent auf 943,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,683 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,650 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 4,61 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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