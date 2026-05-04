Ausblick: Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) öffnet am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,158 USD aus. Im letzten Jahr hatte Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,14 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,763 USD, gegenüber 0,650 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 4,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,67 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at