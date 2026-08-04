Companhia Paranaense de Energia - COPEL Aktie
WKN DE: A400EY / ISIN: US20441B7047
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) wird sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,129 USD. Das entspräche einer Verringerung von 0,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,130 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,17 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) 1,10 Milliarden USD umsetzen können.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,725 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,650 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,59 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,67 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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