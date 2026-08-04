Companhia Paranaense de Energia - COPEL Aktie

Companhia Paranaense de Energia - COPEL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A400EY / ISIN: US20441B7047

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) wird sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,129 USD. Das entspräche einer Verringerung von 0,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,130 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,17 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) 1,10 Milliarden USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,725 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,650 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,59 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,67 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons. ADRs) 10,10 0,00% Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen überwiegend in Rot
Die Börsen in Fernost tendieren am Dienstag mehrheitlich tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen