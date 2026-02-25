Companhia Paranaense de Energia - COPEL Aktie

Ausblick: Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) stellt am 26.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,140 USD. Dies würde einem Zuwachs von 7,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) 0,130 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 954,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 7,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,03 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,544 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,660 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 4,22 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 4,20 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

