Ausblick: Compania Cervecerias Unidas präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Compania Cervecerias Unidas wird am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 371,18 CLP gegenüber 0,420 USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 880,72 Milliarden CLP für Compania Cervecerias Unidas, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,00 Milliarden USD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 606,37 CLP aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,920 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 2.959,39 Milliarden CLP, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 3,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at