Compania Cervecerias Unidas Aktie

Compania Cervecerias Unidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885057 / ISIN: US2044291043

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Compania Cervecerias Unidas präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Compania Cervecerias Unidas wird am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 371,18 CLP gegenüber 0,420 USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 880,72 Milliarden CLP für Compania Cervecerias Unidas, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,00 Milliarden USD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 606,37 CLP aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,920 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 2.959,39 Milliarden CLP, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 3,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Compania Cervecerias Unidas S.A. 12,10 3,42% Compania Cervecerias Unidas S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:05 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich -- ATX nach Rekord letztlich leicht im Plus -- DAX schließt schwach
Die asiatischen Börse schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein. Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag letztlich höher, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

