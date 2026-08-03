Compania Cervecerias Unidas Aktie
WKN: 863250 / ISIN: CLP249051044
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Compania Cervecerias Unidas SA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Compania Cervecerias Unidas SA wird am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -53,330 CLP je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 75,66 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -30,360 CLP je Aktie erzielt worden waren.
Compania Cervecerias Unidas SA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 594,91 Milliarden CLP abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 579,91 Milliarden CLP erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 380,92 CLP prognostiziert. Im Vorjahr waren es 317,05 CLP je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3.092,68 Milliarden CLP umgesetzt werden sollen, gegenüber 2.909,63 Milliarden CLP im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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