Compania Cervecerias Unidas Aktie

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WKN: 863250 / ISIN: CLP249051044

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Compania Cervecerias Unidas SA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Compania Cervecerias Unidas SA wird am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -53,330 CLP je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 75,66 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -30,360 CLP je Aktie erzielt worden waren.

Compania Cervecerias Unidas SA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 594,91 Milliarden CLP abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 579,91 Milliarden CLP erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 380,92 CLP prognostiziert. Im Vorjahr waren es 317,05 CLP je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3.092,68 Milliarden CLP umgesetzt werden sollen, gegenüber 2.909,63 Milliarden CLP im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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