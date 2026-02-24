Ausblick: Compania Cervecerias Unidas SA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Compania Cervecerias Unidas SA wird am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 185,59 CLP je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 200,68 CLP je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Compania Cervecerias Unidas SA 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 880,72 Milliarden CLP verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 9,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Compania Cervecerias Unidas SA 968,08 Milliarden CLP umsetzen können.

Die Prognosen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 303,18 CLP, gegenüber 435,57 CLP je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 2.959,39 Milliarden CLP im Vergleich zu 2.904,57 Milliarden CLP im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at