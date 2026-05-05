Compania Cervecerias Unidas Aktie
WKN: 863250 / ISIN: CLP249051044
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Compania Cervecerias Unidas SA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Compania Cervecerias Unidas SA veröffentlicht am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 117,77 CLP je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Compania Cervecerias Unidas SA noch 156,37 CLP je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,54 Prozent auf 780,51 Milliarden CLP. Im Vorjahresviertel hatte Compania Cervecerias Unidas SA noch 817,67 Milliarden CLP umgesetzt.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 363,13 CLP je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 317,05 CLP je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3.055,96 Milliarden CLP, gegenüber 2.909,63 Milliarden CLP im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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