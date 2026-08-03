Ausblick: Compania Cervecerias Unidas veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Compania Cervecerias Unidas wird am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -106,660 CLP. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 594,91 Milliarden CLP betragen, verglichen mit 612,5 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 761,83 CLP je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,670 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3.092,68 Milliarden CLP, gegenüber 3,06 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at